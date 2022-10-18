Чергове протистояння в українському футболі скасоване через обстріли наших міст російськими терористами.

Зустріч 8-го туру УПЛ між Динамо та Металістом, яка мала відбутись у четвер, 20 жовтня, о 17:00 на НСК Олімпійський, перенесено на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Причина – ситуація, яка склалася в столиці України. Останніми днями Київ і вся наша країна зазнає обстрілів росіянами, які нищать усе – житлові будинки, критичну інфраструктуру тощо.

Нова дата матчу між столичною та харківською командами стане відома пізніше. Також перенесення зазнав поєдинок 8-го туру чемпіонату серед юнацьких команд Динамо U-19 та Металіста U-19.

Команда Мірчі Луческу йде дев'ятою в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, підопічні Олега Ратія розташувались шостими, маючи в активі на 3 пункти більше.

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