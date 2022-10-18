Старт 8-му туру Прем'єр-ліги дали Львів та Верес. Гості здобули вольову перемогу, творцями якої став дует рівнян. Микола Гайдучик та Станіслав Шарай обмінялися гольовими передачами та влучними ударами і записали до активу гол+пас. До того ж для обох ці голи стали дебютними в УПЛ.

Про значущість першого м'яча на рівні елітного дивізіону та секрет взаємодії з одним із братів Шараїв 22-річний нападник Вереса Микола Гайдучик розповів Футбол 24.

– Ми знали, що сьогодні легко не буде. Львів – це хороший суперник, тому готувалися серйозно. Власне, наші очікування справдилися – гра видалася бойовою, нервовою і непростою, – резюмує Гайдучик.

– Своїм голом ви розпочали камбек Вереса. Для вас цей влучний удар виявився прем'єрним на рівні УПЛ. Чекали на нього?

– Форвард повинен забивати. Це головна вимога до гравців, які діють на моїй позиції. Я багато та довго працював і давно чекав на цей момент. Передусім хочу подякувати Стасу Шараю за таку хорошу передачу. Фактично мені просто треба було підставити голову.

– У другому таймі ви віддячили Станіславу і віддали на нього класний гольовий пас. Склалося враження, що ви навіть не дивилися на партнера і знали, де він має перебувати.

– Справа у тому, що ми багато уваги приділяємо таким розіграшам на тренуванні. Не раз казав йому, щоб віддавав на мене і біг одразу під зворотну передачу. Відзначу і удар Станіслава – вийшло дуже гарно.

– Здалося, що ви не особливо святкували взяття воріт. Однак десь всередині сильно раділи?

– Так, радість була в душі. Я лише зрівняв рахунок, уся боротьба ще була попереду. Тому, можливо, поводив себе стримано. Розуміли, що руки не можна опускати і одразу треба забивати у відповідь. У роздягальні перед грою мали хорошу розмову. У перерві теж домовлялися, що віддамо усі сили задля перемоги.

– Після хорошого старту Верес дещо збавив темп – в останніх трьох турах ви не вигравали. Нервували через це?

– Так, у психологічному плані відчували тиск, тому надзвичайно важливо, що ми сьогодні перемогли. У попередніх трьох іграх нам не вистачало останньої ключової передачі. Сьогодні нарешті все склалося.

– У минулому сезоні ви грали за першоліговий Ужгород, справно забивали. В УПЛ для дебютного м'яча вам знадобилося 9 поєдинків.

– Безперечно, тут рівень значно вищий. Це стосується усіх компонентів гри: сили суперників, швидкості прийняття рішення. Якщо порівнювати, то Перша ліга набагато слабша. Сподіваюся, що далі мені персонально легше дихатиметься. Те, що я не відзначався, давалося взнаки у психологічному плані. Нападник має забивати. Сподіваюся, що мій гол у ворота Львова буде не останнім.

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