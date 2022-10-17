Динамо вдалось здивувати, Луческу погрався у Петракова – детальний розбір Класичного
18:30 - Читать на русском
Динамо поступилось Шахтарю в єдиному Класичному у 2022 році – Йовічевіч тріумфально дебютував у битві українських грандів.
29’ Олександр Зубков
48’ Михайло Мудрик
74’ Данило Сікан
Владислав Ванат 46’
Ілля Забарний 69’
29’ Олександр Зубков
46’ Владислав Ванат
48’ Михайло Мудрик
69’ Ілля Забарний
74’ Данило Сікан
Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій та оглядач Тарас Котів розібрали на деталі вчорашнє протистояння між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Перше українське Класичне у цьому сезоні відбулось у Львові. Команда Йовічевіча без особливих проблем розібралася зі столичним клубом, який догравав поєдинок у меншості.
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