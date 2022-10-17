Динамо поступилось Шахтарю в єдиному Класичному у 2022 році – Йовічевіч тріумфально дебютував у битві українських грандів.

Головний редактор "Футбол 24" Олег Бабій та оглядач Тарас Котів розібрали на деталі вчорашнє протистояння між донецьким Шахтарем та київським Динамо. Перше українське Класичне у цьому сезоні відбулось у Львові. Команда Йовічевіча без особливих проблем розібралася зі столичним клубом, який догравав поєдинок у меншості.