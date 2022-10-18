Встреча 8-го тура УПЛ между Динамо и Металлистом, которая должна была состояться в четверг, 20 октября, в 17:00 на НСК Олимпийский, перенесена на неопределенный срок, сообщает официальный сайт "бело-синих" .

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Причина – ситуация, сложившаяся в столице Украины. В последние дни Киев и вся наша страна подвергается обстрелам со стороны россиян, которые уничтожают все – жилые дома, критическую инфраструктуру и т.д.

Новая дата матча между столичной и харьковской командами станет известна позже. Также перенесли поединок 8-го тура чемпионата среди юношеских команд Динамо U-19 и Металлиста U-19.

Команда Мирчи Луческу идет девятой в турнирной таблице Премьер-лиги, подопечные Олега Ратия расположились шестыми, имея в активе на 3 пункта больше.

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