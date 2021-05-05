Протистояння Динамо і Маріуполя (0:0) у 25-му турі чемпіонату України стало пам'ятним одразу для двох гравців "біло-синіх".

Денис Гармаш вийшов на заміну на 75-й хвилині замість Віталія Буяльського. Для нього це 300-й матч за Динамо у всіх турнірах, інформує офіційний сайт киян.

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А от Томаш Кендзьора святкує менш солідний ювілей. Поляк з'явився на полі на 64-й хвилині, замінивши Олександра Тимчика. Для легіонера Динамо це 100-та зустріч у рамках українського чемпіонату.

До слова, "біло-сині" оформили дострокове чемпіонство у 23-му турі. Наразі команда Луческу випереджає Шахтар на 14 очок, але "гірники" свій матч зіграють завтра, 6 травня.

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