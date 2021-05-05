Абсолютно найкраща команда УПЛ (9 перемог і одна нічия за 10 турів, дострокове чемпіонство) проти клубу, в якого друга найгірша ігрова форма за цей період (лише 6 набраних очок з 30 можливих). Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Маріуполь на "Футбол 24", стартував о 14:00. Теоретично підопічним Остапа Маркевича загрожував навіть виліт, хоча 4 очки переваги над останнім місцем давали досить комфортний відрив. Кияни 7 разів поспіль били Маріуполь, а вдома тільки двічі втрачали з ними очки, не програвши жодного разу. Утім, ця гра завжди має принциповий характер, враховуючи велику кількість орендованих гравців Шахтаря у складі азовців та минулі скандальні протистояння.

Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Сумбурний старт киян. На 2 хвилині Бойко невдало вибив під пресингом, номінальні гості швидко знайшли Бондаренка на вбивчій позиції, але сам же голкіпер Динамо ефектно виправився. Непогано перехоплюють біля чужих воріт і Сидорчук з партнерами, а ось до ударів не вдається довести справу. На 9 хвилині перша спроба чемпіонів. Циганков приклався зі штрафного – надто далеко від воріт, надто оптимістичний намір. Тимчик також б'є здалеку, Гальчук на місці. Пробили азовці кілька ліній пресингу динамівців, отримали простір у центрі поля і відразу ж закинули у штрафний. Там Топалов класно пробивав у дальню дев'ятку – Бойко знову потягнув.

Бєсєдін технічно грає в обіграші, часто дістається по ногах Артему. Після не дуже вдалого прострілу Тимчика Чоботенко віддав прямо на ногу Миколенку – забракло сантиметрів для влучання в дальній нижній. Топалов красиво п'ятою віддав на Бондаренка, а ось викликаний у національну збірну України хавбек Шахтаря останнім пасом розчарував. І знову відзначаємо, як легко через пас Маріуполь проходить зі своєї половини на чужу. Нарешті в гарному темпі розгойдали підопічні Луческу оборону суперника в кілька пасів. Тимчик прострілив, Циганков поборовся у воротарському, а Танковський на межі фолу вибив м'яч з-під ноги Де Пени, який готувався розстрілювати на дальній стійці. Без пенальті, і це справедливо.

Часті сцени сьогодні на стадіоні імені Бойка: кияни гасять спроби номінальних гостей вийти від свого штрафного через пас, йде перехоплення, але таким контрвипадам не вистачає одного – останнього пасу на партнерів, які перспективно відкриваються. Загострює наприкінці першого тайму Де Пена. Бєсєдін змарнував класний пас на хід, але заробив стандарт. Після розіграшу кутового Попов пробив вище воріт. За ударами 6:4 на користь Динамо, але в Маріуполя кращий приціл (3:1). Команда Маркевича цілком могла і вести в рахунку, а достроковий чемпіон і близько не увімкнув свої потужності на повну.

І після перерви активніше починають борці за виживання. Попов у відчайдушному ривку не дав супернику пробити з кількох метрів. Справедливі претензії Дениса. Непогана атака у 3 ходи, трохи випадкове скидання Шапаренка головою під удар Бєсєдіну – Гальчук надійний в ближньому куті. Де Пена стрибнув у ноги опоненту. Друга жовта і вилучення вже на 52 хвилині.

Шапаренко подав зі стандарту, Забарний головою в падінні блискуче замикав, але воротар потягнув у не менш красивому стрибку. Нові серії навісів та ударів динамівців. Таке враження, що це Маріуполь почав грати в меншості. Дуже вже глибоко сідає команда Маркевича, який ще й заміни робить насамперед на укріплення оборони.