У перші хвилини і кияни, і маріупольці були активними, а тому варто відзначити сейви голкіперів обох команд: Дениса Бойка та Євгена Гальчука. Все ж перша 45-хвилинка запам'яталась кількома моментами та багатьма фолами.

Динамо в меншості не обіграло Маріуполь в матчі УПЛ – команда Луческу обірвала розкішні серії

Одразу по перерві кияни залишились у меншості: Де Пена отримав другу жовту за стрибок у ноги супернику. "Біло-сині" намагались вирвати перемогу, але спроби були марними.

Маріуполь вистояв та здобув одне очко, яке допомогло команді піднятися на 11 сходинку. Динамо залишилось першим, а перевага над Шахтарем зросла до 14 пунктів.