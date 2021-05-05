Противостояние Динамо и Мариуполя (0:0) в 25-м туре чемпионата Украины стало памятным сразу для двух игроков "бело-синих".

Денис Гармаш вышел на замену на 75-й минуте вместо Виталия Буяльского. Для него это 300-й матч за Динамо во всех турнирах, информирует официальный сайт киевлян.

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А вот Томаш Кендзёра празднует менее солидный юбилей. Поляк появился на поле на 64-й минуте, заменив Александра Тымчика. Для легионера Динамо это 100-я встреча в рамках украинского чемпионата.

К слову, "бело-синие" оформили досрочное чемпионство в 23-м туре. Сейчас команда Луческу опережает Шахтер на 14 очков, но "горняки" свой матч сыграют завтра, 6 мая.

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