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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Динамо – ідеальне середовище для дядька Мірчі, – екс-легіонер Шахтаря

23:19 - Читать на русском
Динамо – ідеальне середовище для дядька Мірчі, – екс-легіонер Шахтаря
Мірча Луческу / Фото ФК Шахтар

Румунський екс-захисник Шахтаря Космін Беркеуан зрадів призначенню Мірчі Луческу головним тренером Динамо.

"Містер Луческу і Динамо ухвалили мудре рішення. Це одночасно і великий сюрприз, і не дуже, якщо так можна висловитися.

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Так, ми в Шахтарі завжди боролися з ними за трофеї, але це було не таке протистояння, яке існує в Румунії між Динамо і Стяуа, де багато різних поганих речей. В Україні можна було говорити про битву професіоналів. Ніяких образ, ніяких атак нижче пояса.

У Динамо є чудова академія з підготовки молодих талантів. У них багато цінних футболістів. Це буде ідеальним середовищем для дядька Мірчі", – цитує Беркеуана Digi Sport.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік.

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