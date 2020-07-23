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Луческу в Динамо – стала відома зарплатня румунського тренера

18:05 - Читать на русском
Луческу в Динамо – стала відома зарплатня румунського тренера
Мірча Луческу / Фото з відкритих джерел

Заробітна плата нового тренера Динамо Мірчі Луческу суттєво відрізняється від гонорарів у Шахтарі та Зеніті.

Сьогодні, 23 липня, головним тренером київського Динамо було призначено Мірчу Луческу. 74-річний румунський фахівець уклав з "біло-синіми" угоду на 2 роки з можливістю пролонгації ще на один рік.

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За повідомленням видання Champion зарплатня Луческу у київському клубі становитиме 1,2 млн євро на рік. Окрім того, у контракті тренера прописані додаткові бонуси. У разі виходу команди до групового етапу Ліги чемпіонів, Луческу отримає додатково 500 тис євро. Стільки ж румунський фахівець заробить у разі виграшу чемпіонату України в сезоні 2020/21. Тож, якщо Містеру вдасться досягти всіх поставлених цілей, він зможе покласти до своєї кишені 2,2 млн євро.

Цікаво, що свого часу у Шахтарі Мірча заробляв 3,4 млн євро на рік, а в Зеніті – близько 5 млн євро.

Нагадаємо, після 12 років роботи у донецькому клубі Луческу перейшов у російську першість, де відпрацював лише один сезон.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу футбольні фінанси
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