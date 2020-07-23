Динамо – идеальная среда для дяди Мирчи, – экс-легионер Шахтера

"Мистер Луческу и Динамо приняли мудрое решение. Это одновременно и большой сюрприз, и не очень, если так можно выразиться.

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Да, мы в Шахтере всегда боролись с ними за трофеи, но это было не такое противостояние, которое существует в Румынии между Динамо и Стяуа, где много разных плохих вещей. В Украине можно было говорить о битве профессионалов. Никаких обид, никаких атак ниже пояса.

В Динамо есть прекрасная академия по подготовке молодых талантов. У них много ценных футболистов. Это будет идеальной средой для дяди Мирчи", – цитирует Беркеуана Digi Sport.

Напомним, румынский специалист подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией пролонгации еще на год.

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