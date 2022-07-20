"Фенербахче – досвідчена команда, але коли відбулось жеребкування і Динамо випали турки, то я одразу сказав, що кияни пройдуть далі. Ну подивимося.

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Футболістам Динамо потрібно пресингувати суперника на чужій половині поля. Особливо це треба робити у домашньому матчі. Я дивився декілька ігор Фенербахче, і вони це дуже не люблять. Коли їм дають грати, то вони небезпечні, але якщо діяти щільно, не давати дихати... Я вже говорив і повторю, що молодість динамівців має зіграти свою роль.

У чому наша перевага? Динамо – команда молодша і швидша, ніж Фенербахче. Я думаю, що це має зіграти на руку киянам. І у них підготовка тривала більше, ніж у турків. Це теж важливо.

Як зіграє Динамо – від оборони чи від атаки – треба запитати у Мірчі Луческу. Туркам не можна давати дихати і, якщо команда готова до пресингу на чужій половині поля та не даватиме супернику виходити, то результат буде позитивним.

Хто поведе за собою Динамо? Побачимо, я не знаю в якій вони формі. Все таке відносне. Тренувальні ігри – це одне, а офіційні – зовсім інше. Буяльський може взяти лідерство. Він легкий, повинен пошустрити. Циганков... Там є кому. Прогнозую 1:0 на користь Динамо", – сказав Маркевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо і Фенербахче в рамках 2-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 20 липня, у польському Лодзі. Початок зустрічі о 21:00.

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