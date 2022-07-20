"Ми з нетерпінням чекаємо на поєдинок. Ми провели дуже успішний підготовчий період. Багато тренувалися, зіграли хороші тренувальні матчі. Ми готові до майбутньої зустрічі.

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З хвилюванням очікуємо на першу офіційну гру. Наш тренерський штаб проаналізував нашого суперника якнайкраще. Вони розповіли нам, чого слід очікувати від них, яку тактику вони використовують, їхні сильні та слабкі сторони. Ми готувалися до цього матчу якнайкраще і добре знаємо нашого суперника.

Усі з нетерпінням чекають на початок матчу. Усі дуже раді початку сезону. Кожен розуміє, що Ліга чемпіонів має для нас велике значення. Ми хочемо опинитися у груповому етапі. У нас великі цілі цього сезону. Для цього нам потрібно добре попрацювати. З нетерпінням чекаємо на матч", – сказав Саллай на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший поєдинок між Динамо і Фенербахче відбудеться вже сьогодні, 20 липня, у польському Лодзі. Початок зустрічі о 21:00.

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