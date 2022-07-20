"Фенербахче – опытная команда, но когда состоялась жеребьевка и Динамо выпали турки, я сразу сказал, что киевляне пройдут дальше. Ну посмотрим.

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Футболистам Динамо нужно прессинговать соперника на чужой половине поля. Особенно это нужно делать в домашнем матче. Я смотрел несколько игр Фенербахче и они этого очень не любят. Когда им дают играть, они опасны, но если действовать плотно, не давать дышать... Я уже говорил и повторю, что молодость динамовцев должна сыграть свою роль.

В чем наше преимущество? Динамо – команда моложе и побыстрее, чем Фенербахче. Я думаю, что это должно сыграть на руку киевлянам. И у них подготовка продолжалась больше, чем у турок. Это тоже важно.

Как сыграет Динамо – от обороны или от атаки – нужно спросить у Мирчи Луческу. Туркам нельзя давать дышать и если команда готова к прессингу на чужой половине поля и не будет давать сопернику выходить, то результат будет положительным.

Кто поведет за собой Динамо? Посмотрим, я не знаю, в какой они форме. Все такое относительно. Тренировочные игры – это одно, а официальные – совсем другое. Буяльский может взять на себя лидерство. Он легок, должен пошустрить. Цыганков... Там есть кому. Прогнозирую 1:0 в пользу Динамо", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, первый поединок между Динамо и Фенербахче в рамках 2-го тура квалификации Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 20 июля, в польском Лодзе. Начало встречи в 21:00.

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