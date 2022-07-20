З першим офіційним матчем Динамо у 2022 році все пішло зовсім не так, як очікувалось. По-перше, його проведуть аж наприкінці липня. По-друге, поєдинок відбудеться у польській Лодзі. По-третє, старт у кваліфікації Ліги чемпіонів почався аж з 2-го раунду. По-четверте, вболівальникам знову необхідно вчитись шукати трансляцію – вона пройде не на звичних ОТТ-платформах та ТВ-каналах, а на спецдодатку Setanta Sports. Втім, на тлі героїчних зусиль наших захисників на фронті всі ці проблеми вже і не здаються проблемами. Просто такі реалії.

Динамо – Фенербахче: де дивитися матч Ліги чемпіонів – перша офіційна гра команди Луческу за понад 7 місяців

А от суперник Динамо в першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – це проблема. Фенербахче у попередньому сезоні став срібним призером турецької Суперліги, але за статистикою стамбульський колектив йшов у чемпіонському темпі. "Канаркам" просто не пощастило з феєричною формою голкіпера Трабзонспора, на якому й трималося золото "чорноморців". Влітку ж Фенер змінив тренера, призначивши Жорже Жезуша. Зайвої презентації даний спеціаліст не потребує.

Звісно, чемпіонат Туреччини – штука специфічна. При всій яскравості легіонери (здебільшого, підстаркуваті або списані) їдуть сюди за довгою лірою, а з тактикою та дисципліною тут традиційний безлад. Він був характерним і для Фенербахче. Так, одіозний Месут Озіл, на якого близький до банкрутства клуб збирав гроші через внески фанатів, продемонстрував вкрай слабкий футбол – зате "одягнув корону", матюкав тренерів, вимагав постійно ставити себе у старт і, зрештою, покинув Стамбул. Зате забив Галатасараю, що робить його "справжнім Фенером" для вболівальників.

З приходом Жорже Жезуша ситуація стала набагато небезпечнішою для Динамо. Португальський наставник має крутий норов, але разом з тим будує дуже перспективну гру. Його Фенербахче провів 6 контрольних поєдинків, здобувши 5 перемог і розписавши 1 нічию, але результат сам по собі не так важливий. Головне – це тактичні зміни.

Фенербахче перейшов на схему 4-1-3-2, в якій роль руйнівного опорника відведена Ісмаелю Юксеку. Над ним розташовується конструкція з двома вінгерами, "десяткою" та двома форвардами. Фулбеки розташовані високо, а однією з "родзинок" стала зміна позицій – стамбульці вміло заплутують суперників, вриваючись у зони, де за задумом їх не мало б бути. Головною ж особливістю є інтенсивний і досить ефективний пресинг на чужій третині поля.

По ходу контрольних матчів аналітики відзначають, що Фенербахче плавно додавав – перші ігри демонстрували слабке розуміння принципів Жорже Жезуша, однак останні виглядали тривожно для Динамо. Втім, зіграності й дисципліни все одно ще бракує, а найбільшою проблемою є креатив.

"Канарки" вміло пресингують і небезпечно виглядають при грі на просторі, однак без нього команда починає задихатись від браку ідей. Зокрема, в останньому спарингу проти Халл Сіті турки володіли м'ячем 65% часу й завдали аж 21 удар, але перший з двох голів вдалося провести тільки на 87-й хвилині. З Партизаном же колектив награв на 0,43 xG без урахування голу Валенсії, який прилетів після його вмикання у пресинг перед штрафним.

Відповідно, великою спокусою для киян стане обережний режим гри, а то і взагалі автобус. Суперники Фенербахче паркувались біля власних воріт і мали певний успіх. Подібний режим для Динамо не є неприроднім – у важливих матчах єврокубків під керівництвом Мірчі Луческу десь так і грали, демонструючи якісний перехід з оборони в атаку. На літних зборах же непогано працювали виходи через довгі діагоналі на фланги, та і перший тайм проти основи Ліона був непоганим.

Якби Динамо нормально входило в цей сезон, то ніхто б особливо не переживав за гру проти Фенера – у команди занадто великі досвід і клас. Втім, такої розкоші у киян зараз немає. Для "біло-синіх" цей поєдинок стане першим офіційним у сезоні, а основа при цьому дуже розбалансована у фізичному плані.

Пік форми футболістів мав припасти на середину весни, а потім підігнали ще один пік на вирішальні ігри збірної. На літніх зборах проблема "фізики" стала очевидною. Динамо нині важко працювати у високій інтенсивності, було дуже багато помилок та сірих матчів у Сидорчука й Шапаренка, а після 60-ї хвилини все тим паче виглядало сумно.

В тактичному плані підопічні Мірчі Луческу представляють собою сплав чеснот і недоліків. Із плюсів варто відзначити збереження стилю – коли Динамо не пресингують, то команда вмикає режим УПЛ, роздаючи купу правильних передач і домінуючи. Крім того, сподобався осмислений пресинг киян. Із мінусів – домінування не приносить великої кількості голів та моментів, а в обороні допускається занадто багато простих помилок. Загалом помітно, що команда керована й грамотна, але їй явно бракує кондицій та ігрового тонусу лідерів.

Словом, матч проти Фенербахче повинен бути дуже непростим, але зараз і життя непросте. Зрештою, ніхто в Лізі чемпіонів простих суперників і не обіцяв.

Кадрова ситуація

Динамо вдалося майже неймовірне в нинішніх умовах – команда зберегла кістяк і майже не втратила легіонерів. Україну покинули тільки Вітінью, Де Пена та Цітаішвілі, а продаж Миколенка вилився у повернення Дубінчака (та і Вівчаренко почав додавати в молодіжці). Саме тому від "біло-синіх" і очікують штампування чемпіонств.

По складу Мірчі Луческу на матч проти Фенербахче все виглядає досить очевидно. Схема на зборах не змінилася (4-2-3-1), центральна вісь змін не зазнала (є питання лишень по формі Буяльського, в ролі якого намагалися награвати Циганкова), а на позицію лівого фулбека готували Караваєва. Враховуючи важливість зустрічі, на протилежному фланзі повинен зіграти більш досвідчений і обережний Кендзьора, а в центрі оборони досить ненадійний Сирота поступиться місцем Попову.

На вістрі атаки є певна дилема щодо Бєсєдіна чи Супряги, але вихід Влада здається вірогіднішим – він серйозно додав у розумінні гри й роботі у єдиноборствах. У провальних відрізках матчів на зборах він часто виглядав чи не найпристойніше.

У Фенербахче є одна дуже важлива втрата – команду покидає корейський центрбек Кім Чже. Адекватної заміни в центрі оборони стамбульців наразі немає. Крім того, в заявку не потрапив Чукур, а форвард збірної Італії – Жоау Педру – на цій стадії ЛЧ не зіграє (турки не встигли з трансфером). Взагалі, "канарки" влітку підписали одразу вісьмох новачків, що неабияк б'є по зіграності. В цілому ж, склад турок вгадується досить легко.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Фенербахче

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Супряга

Фенербахче: Алтай – Осайї-Самуель, Тіссеран, Азіз, Кадіоглу – Юксек – Кахведжі, Емре Мор, Кінг – Дурсун, Валенсія

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери не можуть визначити фаворита пари. Коефіцієнти рівні, що й не дивно – Динамо перебуває у важкій ситуації та грає домашній матч у Польщі, а Фенербахче ще занадто сирий. В українській спільноті, однак, чомусь налаштовані песимістично щодо цієї зустрічі. Поєдинки на зборах нікому не сподобались, а стрімкий крах вітчизняного футболу переносять і на киян.

Втім, із реально серйозних проблем у "біло-синіх" зараз можна відзначити тільки фізичну готовність. Вона слабенька – і від цього страждає усе. Втім, в ідейному та кадровому плані у Динамо все більш-менш непогано, а певні тактичні труднощі нормальні для початку сезону. У Фенербахче труднощів не менше – зокрема, туркам буде дуже непросто без простору на останній третині. Креативна складова гри підопічних Жорже Жезуша поки що дуже невиразна (хоча турки небезпечні на стандартах).

Саме тому ми ризикнемо поставити на перемогу української команди. Кияни історично успішно грають проти турок, у яких завжди купа проблем (а нині ще й центр оборони відкритий). До того ж, у Лодзі динамівців мають непогано підтримати (збірна в червні грала тут, немов удома). Зрештою, Мірча Луческу добре знає як турецький футбол, так і Жорже Жезуша. Для мінімальної перемоги цього може вистачити.

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