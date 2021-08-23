"Переміг сильніший. Значно сильніший... Гра практично без шансів. Прикро визнавати, але ми заслужили поразку.

Динамо – Десна – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Буде легше, коли знайдемо виконавців на проблемні позиції. Особливо це стосується оборони. Якщо в попередніх матчах ми набирали очки за рахунок атаки, то сьогодні все пройшло за сценарієм Динамо. Повністю заслужена перемога киян", – цитує Рябоконя офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, напередодні кияни розгромили Десну 4:0 і очолили турнірну таблицю УПЛ, ставши одноосібним лідером. Десна опустилась на третю сходинку і відстає від киян на один пункт.

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