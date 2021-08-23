Динамо розгромило Десну в 5-му турі УПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Динамо здобуло комфортну перевагу завдяки подвійному удару в першому таймі. Рахунок відкрив Буяльський, який ефектно закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Незабаром кияни отримали право на пенальті – VAR допоміг зафіксувати фол на тому-таки Буяльському. Вирок чітко реалізував Циганков.

Динамо знищило Десну й повернулося на вершину УПЛ – Буяльський оформив дубль і заробив пенальті

По перерві Динамо довело справу до розгрому. Бойко потужно вибив м'яч, і жоден із захисників Десни не зміг зарадити ситуації – Буяльський оформив дубль. Для повного фіаско чернігівцям не вистачало автогола. Шкурін пробив головою після подачі кутового і влучив у плече Завійського – 4:0.