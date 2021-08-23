"Победил сильнейший. Значительно сильнейший... Игра практически без шансов. Обидно признавать, но мы заслужили поражение.

Динамо – Десна – 4:0 – видео голов и обзор матча

Будет легче, если найдем исполнителей на проблемные позиции. Особенно это касается обороны. Если в предыдущих матчах мы набирали очки за счет атаки, то сегодня все прошло по сценарию Динамо. Полностью заслуженная победа киевлян", – цитирует Рябоконя официальный сайт Динамо.

Напомним, накануне киевляне разгромили Десну 4:0 и возглавили турнирную таблицу УПЛ, став единоличным лидером. Десна опустилась на третью строчку и отстает от киевлян на один пункт.

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