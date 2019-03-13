Динамо – Челсі: прогноз на матч Ліги Європи

Динамо Київ приймає Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Челсі відбудеться 14 березня у Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Динамо – Челсі, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Букмекери у цьому поєдинку віддають перевагу лондонській команді.

Авторитетна контора William Hill вважає фаворитом матчу Челсі. Перемога лондонців оцінюється коефіцієнтом 2.15. На перемогу Динамо пропонують поставити з коефіцієнтом 3.50, а на нічию – 3.20.

Вихід Челсі у чвертьфінал оцінюється у символічні 1.00, камбек Динамо фахівці вважають чимось з розряду фантастики – 26.00.

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Фахівці BWin дають практично такі ж коефіцієнти: 2.15 – на перемогу команди Олександра Хацкевича, 3.50 – на гостей. Нічия оцінюється у 3.30. Цікаво, що ця контора взагалі не приймає ставок на вихід Динамо у чвертьфінал Ліги Європи.

Нагадаємо, у першому матчі на Стемфорд Брідж Челсі розбив Динамо з рахунком 3:0. Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи 2018/19 пройде 15 березня. Початок о 14:00 за київським часом.