Динамо та Бешикташ дізнались ім'я арбітра, який працюватиме на першому матчі команд за путівку в груповий етап Ліги конференцій.

Даррен Інгленд розсудить перший поєдинок між Динамо та Бешикташем, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Цікаво, що англієць ще не працював на матчах клубів з України чи Туреччини. На лініях йому допомагатимуть Саймон Беннетт та Деніел Робатан. Четвертим суддею буде Джон Брукс. Також на грі працюватиме система VAR.

Нагадаємо, що зустріч Динамо – Бешикташ відбудеться 24 серпня, початок о 20:00. Матч-відповідь зіграють через тиждень, 31 серпня.

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