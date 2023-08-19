Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився очікуваннями від дуелі з Бешикташем за вихід у груповий етап Ліги конференцій.

"Я пропрацював хороший відрізок часу у Бешикташі, мене там любили, я там досяг успіху.

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Певною мірою буде приємно знову зустрітися на футбольному полі. Хочеться побачити багато уболівальників, знаю, що з турецького боку їх однозначно буде вдосталь, адже багато турків живуть та працюють у Бухаресті. Тож чекаємо на прихильників Динамо на матчі з Бешикташем.

Наш наступний суперник дуже складний. Ми могли отримати команди нижчі за рівнем, але вже є, як є. Треба готуватися до матчів із Бешикташем", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перша гра з турками відбудеться 24 серпня о 20:00. Матч-відповідь за тиждень – 31 серпня.

До слова, Луческу з 2002 по 2004 роки працював у Бешикташі і привів стамбульців до чемпіонства у сезоні 2002/03.

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