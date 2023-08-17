Динамо переграло Аріс (2:1) у матчі-відповіді 3 раунду кваліфікації Ліги конференцій, а потім святкувало успіх у серії пенальті. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Динамо програло Арісу перший поєдинок (0:1) і опинилося під загрозою вильоту з єврокубків. У матчі-відповіді в Бухаресті киянам потрібна була перемога. Позитиву додавало повернення Ваната в основний склад. Щоправда, дірки в обороні нікуди не зникли – травмованого Попова замінив ще більш вразливий Дячук.

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Без моментів і з пропущеним

"Біло-сині" зі стартових хвилин взяли м'яч під контроль, високо зустрічали суперника і будували затяжні атаки. Ванат чіплявся за передачі, Ярмоленко прострілював, Сидорчук і Шапаренко намагалися щось придумати з глибини. Динамо постійно навантажувало штрафний майданчик. Але моментів не було взагалі.

Аріс тим часом спокійно оберігав рахунок. Греки не йшли до наших воріт навіть на стандарти, а всі свої атаки завершували ударами на удачу метрів з 30. Втім, перша ж осмислена комбінація Аріса призвела до гола. Моберг навісив з флангу, Пальма скинув під удар, а Джурасек з метра переправив м'яч у сітку. Оборона Динамо традиційно розгубилася і ніяк не заважала ексгравцю Шахтаря.

Сидорчук створив цукерку

Ситуація стала катастрофічною, однак у компенсований до першого тайму час Динамо відігралося. Сидорчук несподівано вирізав шикарний асист на Волошина – капітан черпачком перекинув дві лінії оборони суперника, а Назар відкрився за спинами захисників і головою вразив ворота.

По перерві гра активізувалася. Динамо знаходило варіанти, щоб проникати в штрафний майданчик, однак атаки знову захлиналися без ударів. Тільки Сидорчук фірмовими ударами цілив на трибуни. А от Аріс відповідав гостріше. Феррарі на фланзі знищив Тимчика та прострілив вздовж воріт. Лише дивом Моберг не загнав м'яч у сітку.

Заміни Луческу врятували Динамо

Виліт наближався, тому Мірча Луческу зважився на потрійну заміну. Зі свіжим центром поля кияни додали у швидкості. З'явилися удари, з'явилися моменти. Ярмоленко та Буяльський перспективно приклалися до м'яча, але голкіпера Аріса був на місці. Андрій створив нагоду для Волошина – той не влучив.

За 5 хвилин до кінця основного часу Динамо забило рятівний гол. Спрацювали якраз заміни Луческу – Андрієвський дав розкішну діагональ з власної половини, а Караваєв випередив ексгравця Дніпра-1 Матарріту та пробив голкіпера.

Важкі овертайми та тріумф

Діалло також додав креативу попереду. Ярмоленко ледь не забив після прострілу сенегальця. Однак загалом Аріс атакував краще. Ще в основний час, а потім і в овертаймах греки мали низку гольових моментів – Бущан і удача врятували Динамо.

Другий екстратайм кияни провели в більшості після вилучення Павічіча, який заїхав у ноги Дубінчаку. Але й це не допомогло захопити ініціативу. Греки навіть у меншості раз по раз вилітали на ворота Бущана. Голкіпер потягнув удар впритул від Фабіану на кутовому.

Суддя зафіксував нічию за сумою двох матчів – 2:2. Все вирішилося у серії пенальті. Перріс промахнувся, але Бущан потягнув удар Менендеса, а Одубаджо пробив вище воріт. Динамо вийшло у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з Бешикташем.

Динамівці побігли святкувати перемогу перед вболівальниками Аріса, які тиждень тому вивісили ганебний банер про Азов. Це спровокувало конфлікт на полі.