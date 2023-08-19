Динамо и Бешикташ узнали имя арбитра, который будет работать на первом матче команд за путевку в групповой этап Лиги конференций.

Даррен Ингленд рассудит первый поединок между Динамо и Бешикташем, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Интересно, что англичанин еще не работал на матчах клубов из Украины или Турции. На линиях ему будут помогать Саймон Беннетт и Дэниел Робатан. Четвертым судьей будет Джон Брукс. Также на игре будет работать система VAR.

Напомним, что встреча Динамо – Бешикташ состоится 24 августа, начало в 20:00. Ответный матч сыграют через неделю, 31 августа.

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