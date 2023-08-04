Динамо – Аріс: кияни офіційно затвердили стадіон, на якому зіграють у Лізі конференцій
15:48 - Читать на русском
Головний тренер Динамо Мірча Луческу остаточно визначився, де буде грати його команда.
Киян розпочнуть свою єврокубкову кампанію сезону 2023/24 з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Динамо зіграє проти Аріса.
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На офіційному сайті "біло-сині" підтвердили, що матч проти грецької команди відбудеться в Бухаресті на домашній арені Рапіда – стадіоні Джулешті. Зустріч запланована на 17 серпня.
Нагадаємо, що перший матч між Динамо та Арісом відбудеться в Салоніках в четвер, 10 серпня.
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