Головний тренер Динамо Мірча Луческу остаточно визначився, де буде грати його команда.

Киян розпочнуть свою єврокубкову кампанію сезону 2023/24 з третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Динамо зіграє проти Аріса.

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На офіційному сайті "біло-сині" підтвердили, що матч проти грецької команди відбудеться в Бухаресті на домашній арені Рапіда – стадіоні Джулешті. Зустріч запланована на 17 серпня.

Нагадаємо, що перший матч між Динамо та Арісом відбудеться в Салоніках в четвер, 10 серпня.

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