Чемпіонат України вигравали лише три клуби. В інших лігах було більше чемпіонів.

Першим чемпіоном України була сімферопольська Таврія. У наступні 30 сезонів лігу вигравали тільки Динамо (16 разів) і Шахтар (14 разів).

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Жоден інший чемпіонат, який проводиться понад 25 років, не має меншої кількості переможців. Стільки ж у лізі Малі (Джоліба, Стад Мальєн і Реал Бамако) та сербській Суперлізі (Црвена Звезда, Партизан і Обіліч).

4 чемпіонів має Судан і Хорватія, по 5 тріумфаторів у Португалії, Молдови та Чехії. До того ж португальська ліга розігрувалася аж 87 разів, однак тільки Бенфіка, Порту, Спортінг, Белененсеш і Боавішта були короновані.