Динамо – Арис: киевляне официально утвердили стадион, на котором сыграют в Лиге конференций
15:48 - Читати українською
Главный тренер Динамо Мирча Луческу окончательно определился, где будет играть его команда.
Киевлян начнут свою еврокубковую кампанию сезона 2023/24 с третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Динамо сыграет против Ариса.
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На официальном сайте"бело-синие" подтвердили, что матч против греческой команды состоится в Бухаресте на домашней арене Рапида – стадионе Джулешти. Встреча намечена на 17 августа.
Напомним, что первый матч между Динамо и Арисом состоится в Салониках в четверг, 10 августа.
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