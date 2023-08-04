Главный тренер Динамо Мирча Луческу окончательно определился, где будет играть его команда.

Киевлян начнут свою еврокубковую кампанию сезона 2023/24 с третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Динамо сыграет против Ариса.

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На официальном сайте"бело-синие" подтвердили, что матч против греческой команды состоится в Бухаресте на домашней арене Рапида – стадионе Джулешти. Встреча намечена на 17 августа.

Напомним, что первый матч между Динамо и Арисом состоится в Салониках в четверг, 10 августа.

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