Дербі між Оболонню й Динамо колись вважалося одним із найбільш лампових. На відміну від більшості подібних матчів, у ньому не було ненависті – зате була прекрасна атмосфера на Оболонь-Арені. У сезоні 2009/10 київські вболівальники навіть літали над стадіоном під час поєдинку.

Несподівані сюжети у протистоянні на полі теж виникали. Звісно, Динамо в ньому домінувало, однак у сезоні 2010/11 Оболонь набрала в дербі аж чотири очки. Особливо ефектною була перемога з рахунком 0:2, якій передував зверхній коментар Євгена Хачеріді.

В тому матчі участь брали нинішній тренер Інгульця (Владислав Лупашко) й центрбек Ігор Пластун, на якого чекали Карпати, Лудогорець, Гент і ЛЧ.

Втім, це все у минулому. Вболівальників у такій кількості очікувати не доводиться, а в сенсацію зовсім не віриться. Оболонь тільки-но повернулася в еліту, розписавши нульову нічию з Колосом у 1-му турі. Підопічні Валерія Іващенка створили всього один гострий момент, награвши на 0,49 xG.

Середня дистанція 7 ударів (3 в площину) склала аж 22,31 метра. Точність пасів уперед не дотягнула навіть до 60%. Зате новачок УПЛ може похизуватись хорошою фізичною підготовкою – команда трималася на рівних у величезній кількості єдиноборств (29:25 на користь Колоса) й провела більше пострілів в останні 10 хвилин, ніж за весь матч до того.

Такий простенький футбол не дивує, адже Оболонь зайшла в УПЛ з першоліговим складом, майже не посилившись за літо. Тим не менш, команда дисциплінована й добре підготовлена для місива в низах таблиці. Приємною несподіванкою стала шикарна гра ногами у виконанні кіпера Федорівського – із 25-ти його передач в матчі з Колосом одразу 14 йшло з просуванням, що є воротарським рекордом туру. Точність пасів з просуванням досягла 85.71%, частина з них виконана з-за меж штрафного.

Щоправда, сьогодні Назар навряд чи буде діяти настільки сміливо, адже Динамо чинитиме серйозний тиск. "Біло-сині" взагалі продемонстрували найкращий футбол у 1-му турі – у поєдинку проти Миная кияни завдали 21 удар (9 у площину) на 2,64 xG (0,76 xG з пенальті). Лише 9 пострілів пройшли з дистанції. І це при тому, що закарпатці видали дуже потужну гру, інтенсивно пресингуючи й обороняючись у сміливому стилі.

У попередньому сезоні виникали великі проблеми в єдиноборствах, однак у матчі з Минаєм підопічні Мірчі Луческу переїхали суперника – 70 переможних дуелей проти 58 у закарпатців. До того ж, у динамівців було значно більше повернень м’яча (64:50).

Неймовірно, але 34-річний Ярмоленко став лідером як за загальною кількістю єдиноборств (21), так і за кількістю виграних (13), плюс він найкращий за поверненнями (6) й у топ-3 за перехопленнями (7). А більшість фанів ще й розкритикувала капітана – мовляв, вау-ефекту не сталося, а Шапаренко з Ванатом виглядали цікавіше.

Але обидва дійсно провели видатну гру. Ванат реалізував буквально перші два моменти, а Микола взагалі виявився MVP.

В цілому, Динамо виправдало аванси, які видавали перед стартом сезону. Команда Мірчі Луческу стала демонструвати грамотну тактичну роботу в позиційному наступі – питань не виникало навіть до переміщень Кабаєва. Повернення Шапаренка й прихід Ярмоленка посилили Буяльського, дали більше моментів Ванату й розвантажили Тимчика від непритаманної для нього роботи в організації атак.

Загалом, у грі "біло-синіх" стало значно більше гнучкості й думки. Цього дуже не вистачало у попередньому сезоні. А от з обороною проблеми нікуди не поділись – дебютант Біловар провалив усе й привіз гол, а Попов шипами в'їхав у плече супернику та отримав червону.

Що найгірше, просування від центрбеків все так же може забезпечити тільки Сирота, який теж неідеальний у захисті. В цілому, кількість помилок в задній лінії надзвичайно висока. Це – шанс для Оболоні.

Якщо Динамо зможе розібратись у даному питанні, то можна подумати навіть про чемпіонство. Втім, варто не забувати, що ми робимо висновки лишень по першій грі (нехай і проти дуже грамотного суперника). Поки що такі розмови є авансами – далеко не факт, що на тлі оболонського "автобусу" підопічні Мірчі Луческу виглядатимуть так же переконливо.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Попов (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Динамо

Оболонь: Федорівський – Фатєєв, Приймак, Лук’янчук, Осман – Черненко, Мороз – Мединський, Слободян, Прокопенко — Краснопір

Динамо: Бущан – Тимчик, Біловар, Дячук, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Сенсації на те й сенсації, щоб бути рідкісними. Навіть у часи Сергія Ковальця нічия з Динамо вважалася для Оболоні фантастичним результатом, а зараз "зелено-білі" не можуть гарантувати нічиєї навіть з аутсайдерами. Важко навіть очікувати на гол у ворота гранда, враховуючи слабкість атаки в 1-му турі.

Підопічні Мірчі Луческу – безумовні фаворити. Ставимо на впевнену перемогу гранда.

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