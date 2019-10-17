toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Гравці Динамо, що виступають за збірну України, зустрінуться з уболівальниками

17:00 328 Читать на русском
Гравці Динамо, що виступають за збірну України, зустрінуться з уболівальниками
Динамо Київ / ФК Динамо Київ

Особисто подякувати гравцям збірної, що представляють столичний клуб, зможе кожен – фан-клуб команди організовує зустріч з футболістами.

У п’ятницю, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрінуться зі своїми прихильниками, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо. Захід ініціює фан-клуб Динамо.

Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІ

На зустрічі будуть присутні герої історичної перемоги збірної України над Португалією (2:1) Віталій Миколенко та Олександр Караваєв, а також учасники матчу проти Литви (2:0) Віктор Циганков та Сергій Сидорчук. Найактивніші учасники отримають від ФК Динамо подарунки, а всі присутні – автографи і фото з гравцями. Побачити футболістів Динамо зможе кожен бажаючий – зустріч розпочнеться о 19:30, а вхід буде відкритий з 19:00.

Нагадаємо, збірна України після перемоги над Португалією достроково вийшла на чемпіонат Європи-2020 і посідає першу сходинку у турнірній таблиці групи В.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

blog_ava
В Англії гравець забив гол головою зі своєї половини поля – коментатор втратив дар мови
07:30
6441
Теги
Збірна України Євро-2020 Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Україна Україна Олександр Караваєв Олександр Караваєв Віталій Миколенко Віталій Миколенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
39
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук