Гравці Динамо, що виступають за збірну України, зустрінуться з уболівальниками

Особисто подякувати гравцям збірної, що представляють столичний клуб, зможе кожен – фан-клуб команди організовує зустріч з футболістами.

У п’ятницю, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрінуться зі своїми прихильниками, повідомляє офіційний сайт ФК Динамо. Захід ініціює фан-клуб Динамо.

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На зустрічі будуть присутні герої історичної перемоги збірної України над Португалією (2:1) Віталій Миколенко та Олександр Караваєв, а також учасники матчу проти Литви (2:0) Віктор Циганков та Сергій Сидорчук. Найактивніші учасники отримають від ФК Динамо подарунки, а всі присутні – автографи і фото з гравцями. Побачити футболістів Динамо зможе кожен бажаючий – зустріч розпочнеться о 19:30, а вхід буде відкритий з 19:00.

Нагадаємо, збірна України після перемоги над Португалією достроково вийшла на чемпіонат Європи-2020 і посідає першу сходинку у турнірній таблиці групи В.

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