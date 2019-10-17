"Динамовские" сборники проведут встречу с болельщиками

Лично поблагодарить игроков сборной, представляющих столичный клуб, сможет каждый – фан-клуб команды организует встречу с футболистами.

В пятницу, 18 октября, в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского футболисты киевского Динамо, выступающие за сборную Украины, встретятся со своими поклонниками, сообщает официальный сайт ФК Динамо. Мероприятие инициирует фан-клуб Динамо.

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На встрече будут присутствовать герои исторической победы сборной Украины над Португалией (2:1) Виталий Миколенко и Александр Караваев, а также участники матча против Литвы (2:0) Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук. Самые активные участники получат от ФК Динамо подарки, а все присутствующие – автографы и фото с игроками. Увидеть футболистов Динамо сможет каждый желающий – встреча начнется в 19:30, а вход будет открыт с 19:00.

Напомним, сборная Украины после победы над Португалией досрочно вышла на чемпионат Европы-2020 и занимает первую строчку в турнирной таблице группы В.

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