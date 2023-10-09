Наприкінці першого тайму виїзного матчу з Кальярі Дибала зійшовся в жорсткому єдиноборстві з гравцем суперника Маттео Праті. Аргентинець зазнав сильного удару по коліну і покинув поле зі сльозами на очах. Як інформує Voce Giallorossa, медичне обстеження підтвердило травму медіальної колатералі лівого коліна.

Дубль Лукаку у відеоогляді матчу Кальярі – Рома – 1:4

Таким чином, Дибала вибув на місяць, і міжнародна пауза дуже сильно допоможе Ромі в цьому питанні. Відтоді як Пауло перейшов у Рому, він пропустив 17 матчів за "джаллороссі" з 55 можливих.

Раніше в матчі з Серветтом серйозну травму також отримав капітан Роми Лоренцо Пеллегріні. Терміни його відновлення обчислюються щонайменше кількома тижнями. Нагадаємо, що наразі у лазареті Роми перебувають Таммі Абрахам, Мараш Кумбулла, Кріс Смоллінг і Ренату Санчеш.

Наприкінці жовтня на Рому чекають зустрічі з Монцою, празькою Славією та Інтером.

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