У поєдинку 8-го туру чемпіонату Італії Рома на виїзді розбила Кальярі (4:1). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Рома шокувала суперника в середині тайму двома голами протягом хвилини: спочатку Ауар розстріляв голкіпера, отримавши закидання за спини захисників, а за мить Лукаку замкнув навіс на дальню стійку після помилки оборони в центрі поля.

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По перерві Белотті показово познущався над захисниками Кальярі і влучно пробив під дальню стійку. За трохи Лукаку оформив дубль. Маттео Праті на екваторі другої сорокап'ятихвилинки божевільним пострілом з-за меж штрафного у дев'ятку розмочив рахунок, але м'яч скасували через офсайд. Господарям таки вдалось забити гол престижу наприкінці зустрічі – арбітр призначив пенальті за гру рукою Крістанте у власному штрафному.