Нападающий Ромы Пауло Дибала получил очередную серьёзную травму в матче 8 тура Серии А с Кальяри (4:1).

В конце первого тайма выездного матча с Кальяри Дибала сошёлся в жестком единоборстве с игроком соперника Маттео Прати. Аргентинец получил сильный удар по колену и покинул поле со слезами на глазах. Как информирует Voce Giallorossa, медицинское обследование подтвердило травму медиальной коллатерали левого колена.

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Таким образом, Дибала выбыл на месяц, и международная пауза очень сильно поможет Роме в этом вопросе. С тех пор как Пауло перешел в Рому, он пропустил 17 матчей за "джаллоросси" из 55 возможных.

Ранее в матче с Серветтом серьёзную травму также получил капитан Ромы Лоренцо Пеллегрини. Сроки его восстановления исчисляются минимум несколькими неделями. Напомним, что сейчас в лазарете Ромы находятся Тамми Абрахам, Мараш Кумбулла, Крис Смоллинг и Ренату Санчеш.

В конце октября Рому ждут встречи с Монцей, пражской Славией и Интером.

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