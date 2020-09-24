Аргентинська зірка "Старої синьйори" повернувся до загальної групи, повідомляє Tuttosport.

Ювентус офіційно оголосив про повернення Морати

У середу Дибала провів повне тренування з основою туринців. Нападник через травму стегна пропустив один місяць. Заняття було присвячене відпрацювання тактики для оборони та форвардів. Окрім 26-річного латиноамериканця перше тренування із Юве провів і Альваро Мората. Щоправда, іспанець займався індивідуально.

До слова, вже в неділю, 27 вересня, "б'янконері" зіграють проти Роми в 2-му турі Серії А. Пауло Дибала, найімовірніше, цей поєдинок пропустить.

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