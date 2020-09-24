Аргентинская звезда "Старой синьоры" вернулся в общую группу, сообщает Tuttosport.

Ювентус официально объявил о возвращении Мораты

В среду Дибала провел полную тренировку с основой туринцев. Нападающий из-за травмы бедра пропустил один месяц. Занятие было посвящено отработке тактики для обороны и форвардов. Кроме 26-летнего латиноамериканца первую тренировку с Юве провел и Альваро Мората. Правда, испанец занимался индивидуально.

К слову, уже в воскресенье, 27 сентября, "бьянконери" сыграют против Ромы во 2-м туре Серии А. Пауло Дибала, скорее всего, этот поединок пропустит.

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