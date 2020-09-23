Ювентус домовився з Атлетіко про оренду Альваро Морати на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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За підписання гравця туринці заплатили "матрацникам" 10 млн євро, також Юве збереже за собою право викупу 27-річного нападника за 45 млн євро.

Нагадаємо, Альваро вже виступав за "Стару Синьйору" у 2014-2016 роках. У минулому сезоні Ла Ліги Мората провів 34 матчі, в яких відзначився 12-ма голами та двома асистами.

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