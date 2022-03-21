Нападник Ювентуса Пауло Дибала так і не знайшов порозуміння з босами клубу щодо нового контракту.

Представники Ювентуса провели двогодинну зустріч з Дибалою та його агентом щодо продовження контракту, проте переговори зазнали провалу, повідомляє Sky Sport Italia.

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Причиною того, що домовитись не вийшло стали розбіжності у зарплаті – аргентинець хотів заробляти більше 8 млн євро, які пропонували туринці. Таким чином, все йде до того, що Пауло вже влітку змінить клубну прописку на правах вільного агента. Інтерес до форварда вже проявляли Інтер, Атлетіко та гранди АПЛ.

Додамо, що Дибала провів 29 матчів за Ювентус у поточному сезоні, у яких забив 13 голів та віддав 6 асистів.

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