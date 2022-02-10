Аргентинський форвард швидко відкрив рахунок у чвертьфіналі Кубка Італії проти Сассуоло і побіг святкувати до сектору з вболівальниками.

Ювентус підшукав дві альтернативи Дибалі

Прихильники "Старої синьйори" одразу ж почали скандувати прізвище Пауло із закликом: "Дибала, залишайся з нами". Чіткий меседж від фанатів, адже контракт капітана з Ювентусом завершується влітку, а щодо нового сторони не можуть знайти спільної мови.

Спокуса підписати на правах вільного агента 28-річну зірку є одразу у кількох грандів – Ліверпуля, Інтера, ПСЖ, Манчестер Сіті й Тоттенхема. Футболку Юве Пауло Дибала одягає з 2015 року.

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