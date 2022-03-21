Нападающий Ювентуса Пауло Дибала так и не нашел взаимопонимания с боссами клуба по поводу нового контракта.

Представители Ювентуса провели двухчасовую встречу с Дибалой и его агентом насчет продления контракта, однако переговоры потерпели провал, сообщает Sky Sport Italia.

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Причиной того, что договориться не получилось, стали разногласия в зарплате – аргентинец хотел зарабатывать более 8 млн евро, которые предлагали туринцы. Таким образом, все идет к тому, что Пауло уже летом сменит клубную прописку на правах свободного агента. Интерес к форварду уже проявляли Интер, Атлетико и гранды АПЛ.

Добавим, что Дибала провел 29 матчей за Ювентус в текущем сезоне, в которых забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

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