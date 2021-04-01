Нападник Юве Пауло Дибала прокоментував скандал навколо вечірки свого партнера по команді Вестона Маккені.

"Я знаю, що в такий складний для світу момент через COVID-19 було б краще не робити помилок, але я був неправий, вирішивши залишитися на вечерю.

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Це була не вечірка, але я в будь-якому випадку припустився помилки і прошу вибачення", – написав Дибала в Instagram.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що на вечірці Вестона Маккені були присутні Пауло Дибала та Артур Мело. Попри заборону на масові зібрання, гулянка набула таких масштабів, що сусідам довелось викликати поліцію.

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