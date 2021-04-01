Нападающий Юве Пауло Дибала прокомментировал скандал вокруг вечеринки своего партнера по команде Вестона Маккени.

"Я знаю, что в такой сложный для мира момент из-за COVID-19 было бы лучше не делать ошибок, но я был неправ, решив остаться на ужин.

Вечеринку звезд Ювентуса разоблачила полиция – футболисты заплатят двойной штраф

Это была не вечеринка, но я в любом случае допустил ошибку и прошу прощения", – написал Дибала в Instagram.

Напомним, СМИ сообщали, что на вечеринке Вестона Маккени присутствовали Дибала и Артур Мело. Несмотря на запрет на массовые собрания, гулянка приобрела такие масштабы, что соседям пришлось вызвать полицию.

Капитана соперника сборной Украины выгнали из команды – очередной громкий скандал в отборе ЧМ-2022