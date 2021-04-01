Йдеться про півзахисників Вестона Маккені та Артура Мело і нападника Пауло Дібалу. Американець організував у себе в будинку вечірку, запросивши колег та інших друзів. Наразі організовувати приватні вечірки в Італії заборонено, повідомляє Tuttusport.

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Зазначається, що сусіди викликали поліцію, коли помітили, що в будинку Маккені відбувається вечірка, але ніхто не відчинив двері, коли правоохоронці прибули на місце. Поліцейським довелося наполягати на тому, щоб їм дозволили увійти у власність понад одну годину, і коли їх, нарешті, впустили, вони виявили трьох футболістів та їхніх друзів

Учасники вечірки ризикували отримати звинувачення в опорі поліції, але в підсумку були оштрафовані за все на 400 євро кожен, як це передбачено чинним законодавством Італії. Найбільше дісталося футболістам, адже Ювентус оштрафує своїх гравців додатково.

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