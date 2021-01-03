Дибала може покинути Ювентус – доля форварда залежить від зустрічі агента із керівництвом клубу
Форвард Ювентуса Пауло Дибала близький до відходу з туринського клубу.
Агент нападника Хорхе Антун має зустрітись із спортивним директором Ювентуса Фабіо Паратічі стосовно нового контракту.
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За інформацією Tuttosport, якщо Дибала не погодиться на умови, які йому пропонують "б'янконері", він може покинути клуб. Ювентус запропонував зарплату в розмірі 10 млн євро та ще 2 млн у вигляді бонусів, що зробить його другим найбільш високооплачуваним гравцем команди.
До слова, Дибала провів 13 матчів у поточному сезоні у складі Ювентуса, записавши до свого активу 2 голи.
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