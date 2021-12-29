"Коронавірус може бути поясненням проблем у гравців, особливо у таких, як Дибала, який повинен обводити суперників. Таке враження, що він незібраний. Його гра заворожує, але все одно залишає сумніви. Хоча у нього є всі найкращі якості.

Ікарді не покине ПСЖ, якщо команду очолить Почеттіно, – TyC Sports

Йому потрібно повернути колишні фізичні кондиції. Коли він в порядку, він може на полі все, в тому числі грати у трійці з Моратою і Роналду.

Я б не міняв Дібалу на Погба. Я б поміняв його лише на Харрі Кейна", – цитує Капелло La Gazzetta dello Sport.

За інформацією ЗМІ, Юве прагне повернути зірку Манчестер Юнайтед Поля Погба, і Дибала може стати частиною цього трансферу.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му