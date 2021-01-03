Агент нападающего Хорхе Антун должен встретиться со спортивным директором Ювентуса Фабио Паратичи относительно нового контракта.

Капелло посоветовал Ювентусу топ-форварда на замену Дибале

По информации Tuttosport, если Дибала не согласится на условия, которые ему предлагают "бьянконери", он может покинуть клуб. Ювентус предложил зарплату в размере 10 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов, что сделает его вторым самым высокооплачиваемым игроком команды.

К слову, Дибала провел 13 матчей в текущем сезоне в составе Ювентуса, записав в свой актив 2 гола.

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