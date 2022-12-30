Нападник молодіжки Динамо Самба Діалло зізнався, що цього сезону мав розмову з представниками німецького гранда.

Поточного сезону Юнацької ліги УЄФА 18-річний сенегалець відзначився п'ятьма голами у шести зустрічах, а Динамо виграло 4 з 6 поєдинків. В одному з них він двічі забив Баварії на виїзді. Цікаво, що Самба зійшовся на своєму лівому фланзі проти Ніка Саліхаміджіча – сина легенди мюнхенського клубу, який зараз працює спортивним директором "червоних".

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В ефірі itv Sénégal Діалло заявив, що після матчу проти Баварії з ним контактували офіційні особи цього німецького клубу. "Вони були вражені моєю грою, їм дуже сподобалося", – додав вінгер.

Нагадаємо, Самба перебрався в Динамо влітку. За чудову гру "біло-сині" нагородили свою зірочку новим 5-річним контрактом.

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