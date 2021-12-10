Марсель зацікавився можливістю підписати Діалло та вивчає варіанти потенційного трансферу, інформує L'Equipe. Зазначається, що головним ініціатором є президент провансальців Пабло Лонгорія.

Динамо офіційно продовжило контракт з Діалло

Також гравцем цікавились такі французькі клуби як Сент-Етьєн, Ренн та Монпельє, але до конкретики справа не дійшла. Повідомлялось, що виступи Діалло у юнацькій Лізі УЄФА привернули увагу Манчестер Сіті, РБ Лейпциг, Борусії Д, Барселони, Вільяреала та Ньюкасла.

У сезоні 2021/22 Діалло забив 5 голів у Юнацькій лізі УЄФА – зокрема, у ворота Барселони і Баварії. Також в активі 18-річного нігерійця 10 м'ячів у чемпіонаті України серез команд U-19.

Поворот ліворуч для Динамо – "новий Мане" гучно грюкає в двері обойми Луческу та повинен втекти від команди-паразита