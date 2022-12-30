Нападающий молодежки Динамо Самба Диалло признался, что в этом сезоне разговаривал с представителями немецкого гранда.

В нынешнем сезоне Юношеской лиги УЕФА 18-летний сенегалец отличился пятью голами в шести встречах, а Динамо выиграло 4 из 6 поединков. В одном из них он дважды забил Баварии на выезде. Интересно, что Самба сошелся на своем левом фланге против Ника Салихамиджича – сына легенды мюнхенского клуба, работающего сейчас спортивным директором "красных".

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В эфире itv Sénégal Диалло заявил, что после матча против Баварии с ним контактировали официальные лица этого немецкого клуба. "Они были поражены моей игрой, им очень понравилось", – добавил вингер.

Напомним, Самба перебрался в Динамо летом. За отличную игру "бело-синие" наградили свою звездочку новым 5-летним контрактом .

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