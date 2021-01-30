Прем'єр-ліга 2, 13-й тур

Ліверпуль U-23 – Манчестер Юнайтед U-23 – 3:6

Голи: Мортон, 34, Лонгстафф, 43, Харді, 83 – Діалло, 14, 74 (пен.), Хагіл, 24, 56, 65, 71

Манчестер Юнайтед має претензії до Рашфорда

Юні таланти Ліверпуля не змогли знайти жодних аргументів проти суперників з Манчестера. Гості не шкодували мерсисайдців та відвантажили їм 6 голів, на які господарі відповіли лише трьома.

Варто підкреслити, що дублем відзначився 18-річний нападник Амад Діалло, за якого нещодавно МЮ заплатив Аталанті 40 млн євро. Для нападника це був дебютний матч, але він не соромився, і навіть дозволив собі реалізувати пенальті панєнкою.

У турнірній таблиці молодіжних команд після 13-ти турів Юнайтед на 7-й сходинці, Ліверпуль – 8-ий.

Ліверпуль переміг Тоттенхем: кінець розмовам про кризу мерсисайдців, жахливий футбол "шпор", концерт Мане та Трента

Панєнка Діалло: