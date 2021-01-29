Тренерський штаб Манчестер Юнайтед незадоволений низькою реалізацією моментів Маркуса Рашфорда, повідомляє ESPN.

Рашфорд зізнався, наскільки планує затриматись у Манчестер Юнайтед

Наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер вважає дії форварда у завершальній стадії атак занадто передбачуваними. Таким чином, Маркусу додали до тренувань окремі заняття, де він буде відпрацьовувати реалізацію.

У нинішньому сезоні АПЛ Рашфорд провів Рашфорд провів 20 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами.

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