Манчестер Юнайтед має претензії до Рашфорда
29 січня 22:14 - Читать на русском
На нападника МЮ Маркуса Рашфорда очікують додаткові навантаження.
Тренерський штаб Манчестер Юнайтед незадоволений низькою реалізацією моментів Маркуса Рашфорда, повідомляє ESPN.
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Наставник манкуніанців Уле Гуннар Сульшер вважає дії форварда у завершальній стадії атак занадто передбачуваними. Таким чином, Маркусу додали до тренувань окремі заняття, де він буде відпрацьовувати реалізацію.
У нинішньому сезоні АПЛ Рашфорд провів Рашфорд провів 20 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 5-ма асистами.
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