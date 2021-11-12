Діалло готується дебютувати за Динамо – зірочка "біло-синіх" вже тренується з основою
Вінгер молодіжки Динамо Самба Діалло має всі шанси найближчим часом поповнити головну команду киян.
"Самба Діалло залучено до тренувальних занять першої команди Динамо. Тієї, яка поки що без збірників.
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І є обґрунтовані підозри, що від сьогодні сенегалець там пропишеться вже на постійній основі. Мало того, у наступному матчі з Чорноморцем цілком можливий його дебют. Вважатимемо це нашим прогнозом", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".
Нагадаємо, 18-річний сенегалець став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА, оформивши 5 голів у 4 матчах.
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