"Самба Діалло залучено до тренувальних занять першої команди Динамо. Тієї, яка поки що без збірників.

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І є обґрунтовані підозри, що від сьогодні сенегалець там пропишеться вже на постійній основі. Мало того, у наступному матчі з Чорноморцем цілком можливий його дебют. Вважатимемо це нашим прогнозом", – повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

Нагадаємо, 18-річний сенегалець став справжньою сенсацією Юнацької ліги УЄФА, оформивши 5 голів у 4 матчах.

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